«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сыграют в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу в воскресенье, 10 марта. Игра пройдет на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, Англия. Начало — в 18:45 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Бесплатная видеотрансляция матча чемпионата Англии пройдет в социальной сети «ВКонтакте» в прямом эфире — например, в тематических сообществах здесь или здесь. Следить за ключевыми событиями противостояния «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» можно будет с помощью матч-центра «СЭ».

Команда Юргена Клоппа занимает первое место в АПЛ с 63 баллами. Коллектив из Манчестера, который тренирует Хосеп Гвардиола, идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 62 баллами.

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