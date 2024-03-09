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9 марта, 18:30

«Арсенал» — «Брентфорд»: смотреть трансляцию матча АПЛ

Трансляция игры «Арсенал» — «Брентфорд» начнется в 20.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета.
Микель Артета.
Фото Reuters

«Арсенал» 9 марта на своем поле арены «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне примет «Брентфорд» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. Поединок начнется в 20.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Арсенал» — «Брентфорд» можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант. Следите за ключевыми событиями противостояния АПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Арсенал» главного тренера Микеля Артеты занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 61 баллом после 27 туров. «Брентфорд» под руководством Томаса Франка набрал 26 очков и располагается на 15-й строчке после 27 матчей.

В последний раз команды встречались 25 ноября 2023 года. Тогда лондонцы на выезде выиграли у «Брентфорда» со счетом 1:0 в 13-м туре АПЛ.

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Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Брентфорд
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2
 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3
 Ман. Сити 28 19 6 3 63-28 63
4
 Астон Вилла 28 17 4 7 59-41 55
5
 Тоттенхэм 27 16 5 6 59-39 53
6
 МЮ 28 15 2 11 39-39 47
7
 Вест Хэм 28 12 7 9 45-49 43
8
 Брайтон 28 11 9 8 50-44 42
9
 Вулверхэмптон 28 12 5 11 42-44 41
10
 Ньюкасл 28 12 4 12 59-48 40
11
 Челси 27 11 6 10 47-45 39
12
 Фулхэм 28 10 5 13 40-44 35
13
 Борнмут 28 9 8 11 41-52 35
14
 Кр. Пэлас 28 7 8 13 33-48 29
15
 Брентфорд 28 7 5 16 40-52 26
16
 Эвертон 28 8 7 13 29-39 25
17
 Нот. Форест 28 6 6 16 34-50 24
18
 Лутон Таун 28 5 6 17 41-59 21
19
 Бернли 28 3 5 20 27-62 14
20
 Шеффилд Юн. 28 3 5 20 24-74 14
Результаты / календарь
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
16.03 15:30
Арсенал – Челси
 - : -
16.03 18:00
Бернли – Брентфорд
 - : -
16.03 18:00
Кр. Пэлас – Ньюкасл
 - : -
16.03 18:00
Лутон Таун – Нот. Форест
 - : -
16.03 18:00
МЮ – Шеффилд Юн.
 - : -
16.03 18:00
Вулверхэмптон – Борнмут
 - : -
16.03 20:30
Фулхэм – Тоттенхэм
 - : -
17.03 17:00
Эвертон – Ливерпуль
 - : -
17.03 17:00
Вест Хэм – Астон Вилла
 - : -
17.03 19:30
Брайтон – Ман. Сити
 - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 15
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 19 1 5
Родри

Родри

Манчестер Сити

 25 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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