«Арсенал» 9 марта на своем поле арены «Эмирейтс Стэдиум» в Лондоне примет «Брентфорд» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу. Поединок начнется в 20.30 по московскому времени.

Смотреть бесплатно видеотрансляцию встречи «Арсенал» — «Брентфорд» можно будет в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» — 1-й вариант и 2-й вариант. Следите за ключевыми событиями противостояния АПЛ с помощью матч-центра «СЭ».

«Арсенал» главного тренера Микеля Артеты занимает третье место в турнирной таблице АПЛ с 61 баллом после 27 туров. «Брентфорд» под руководством Томаса Франка набрал 26 очков и располагается на 15-й строчке после 27 матчей.

В последний раз команды встречались 25 ноября 2023 года. Тогда лондонцы на выезде выиграли у «Брентфорда» со счетом 1:0 в 13-м туре АПЛ.

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