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Бывший вратарь «Эвертона» и сборной Уэльса умер от рака

17:40
Уильям &quot;Дай&quot; Дэвис. Фото ФК "Эвертон"
Уильям &quot;Дай&quot; Дэвис. Фото ФК "Эвертон"
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Умер бывший вратарь ряда английских клубов и сборной Уэльса Уильям «Дай» Дэйвис, сообщает официальный сайт «Эвертона». Голкиперу было 72 года. В июне 2020 года у него был диагностирован рак поджелудочной железы.

В составе «Эвертона» Дэйвис играл с 1970 по 1977 год. Также в его карьере были «Суонси», «Рексхэм», «Транмир Роверс» и «Бангор Сити». В сборной Уэльса он провел с 1975 по 1982 год 52 матча.

Соболезнования в связи со смертью Дэвиса выразил в том числе официальный аккаунт «Ливерпуля», принципиального соперника «Эвертона».

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