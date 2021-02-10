Бывший вратарь «Эвертона» и сборной Уэльса умер от рака

Умер бывший вратарь ряда английских клубов и сборной Уэльса Уильям «Дай» Дэйвис, сообщает официальный сайт «Эвертона». Голкиперу было 72 года. В июне 2020 года у него был диагностирован рак поджелудочной железы.

В составе «Эвертона» Дэйвис играл с 1970 по 1977 год. Также в его карьере были «Суонси», «Рексхэм», «Транмир Роверс» и «Бангор Сити». В сборной Уэльса он провел с 1975 по 1982 год 52 матча.

Соболезнования в связи со смертью Дэвиса выразил в том числе официальный аккаунт «Ливерпуля», принципиального соперника «Эвертона».