«Ливерпуль» хочет ускорить сделку по покупке Макаллистера из «Брайтона»

«Ливерпуль» рассчитывает ускорить подписание полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера, сообщает Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что мерсисайдцы вступили в переговоры по покупке 24-летнего аргентинца.

Макаллистер выступает за «Брайтон» с 2019 года. В текущем сезоне он провел 33 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 2 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 42 миллиона евро.