«Вулверхэмтпон» хочет включить Невеса в сделку по переходу Ансу Фати

Вингер «Барселоны» Ансу Фати может покинуть клуб в предстоящее трансферное окно, сообщает Relevo.

Хорхе Мендес, агент Фати, давно планировал найти новый клуб для своего клиента. По информации источника, такой вариант нашелся в Англии. «Вулверхэмптон» готов обменять полузащитника Рубена Невеша на Фати с доплатой в размере 30 миллионов евро. Каталонский клуб также заинтересован в подписании португальского игрока.

20-летний испанец провел в текущем сезоне 46 игр во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи. 26-летний Невеш отметился 6 забитыми голами в 31 матче АПЛ.