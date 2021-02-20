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«Ливерпуль» — «Эвертон»: стартовые составы на матч АПЛ

20:10
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«Ливерпуль» и «Эвертон» объявили стартовые составы на матч 25-го тура АПЛ. Встреча пройдет 20 февраля, начало — в 20.30 (мск).

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон — Александр-Арнольд, Хендерсон, Кабак, Робертсон — Тьяго, Вайналдум, Джонс — Салах, Фирмино, Мане.

Запасные: Адриан, Кейта, Окслейд-Чемберлейн, Цимикас, Шакири, Ориги, Дэвис, Филлипс, Н. Уилльямс.

Стартовый состав «Эвертона»: Пикфорд — Коулмен, Годфри, Холгейт, Кин, Динь — Дукуре, Гомес, Дэвис, Хамес Родригес — Ришарлисон.

Запасные: Ольсен, Нкунку, Аллан, Оньянго, Сигурдссон, Ивоби, Кинг, Бернард, Калверт-Льюин.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Эвертон»

Ливерпуль — Эвертон

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