«Ливерпуль» — «Эвертон»: стартовые составы на матч АПЛ
«Ливерпуль» и «Эвертон» объявили стартовые составы на матч 25-го тура АПЛ. Встреча пройдет 20 февраля, начало — в 20.30 (мск).
Стартовый состав «Ливерпуля»: Алиссон — Александр-Арнольд, Хендерсон, Кабак, Робертсон — Тьяго, Вайналдум, Джонс — Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Адриан, Кейта, Окслейд-Чемберлейн, Цимикас, Шакири, Ориги, Дэвис, Филлипс, Н. Уилльямс.
Стартовый состав «Эвертона»: Пикфорд — Коулмен, Годфри, Холгейт, Кин, Динь — Дукуре, Гомес, Дэвис, Хамес Родригес — Ришарлисон.
Запасные: Ольсен, Нкунку, Аллан, Оньянго, Сигурдссон, Ивоби, Кинг, Бернард, Калверт-Льюин.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Эвертон»
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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