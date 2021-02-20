Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Бернли» и «Вест Бромвич» сыграли вничью

20:01
Теги:

«Бернли» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (0:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии. Игра состоялась 20 февраля на стадионе «Терф Мур».

Чемпионат Англии. Премьер-лига

25-й тур

«Бернли» — «Вест Бромвич Альбион» — 0:0

«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Браунхил, Родригес (Мумбонго, 81), Выдра, Макнейл.

«Вест Бромвич»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Мэйтланд-Найлс, Ферлонг, Окай Йокушлу, Галлахер, Филлипс (О`Ши, 32), Перейра, Диань.

Предупреждения: Корк, 76. Ми, 90+3. Лоутон, 90+4.

Удаление: Аджайи, 30.

Судья: Дин.

20 февраля. Бернли. Стадион «Терф Мур».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир