«Бернли» и «Вест Бромвич» сыграли вничью
«Бернли» сыграл вничью с «Вест Бромвичем» (0:0) в матче 25-го тура чемпионата Англии. Игра состоялась 20 февраля на стадионе «Терф Мур».
Чемпионат Англии. Премьер-лига
25-й тур
«Бернли» — «Вест Бромвич Альбион» — 0:0
«Бернли»: Поуп, Ми, Лоутон, Тарковски, Тэйлор, Корк, Уэствуд, Браунхил, Родригес (Мумбонго, 81), Выдра, Макнейл.
«Вест Бромвич»: Джонстон, Бартли, Таунсенд, Аджайи, Мэйтланд-Найлс, Ферлонг, Окай Йокушлу, Галлахер, Филлипс (О`Ши, 32), Перейра, Диань.
Предупреждения: Корк, 76. Ми, 90+3. Лоутон, 90+4.
Удаление: Аджайи, 30.
Судья: Дин.
20 февраля. Бернли. Стадион «Терф Мур».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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