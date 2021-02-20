Хендерсон получил травму в игре с «Эвертоном»
Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон из-за повреждения был заменен в матче 25-го тура АПЛ с «Эвертоном».
30-летний англичанин покинул поле на 29-й минуте игры, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо полузащитника вышел Натаниэл Филлипс.
Хендерсон начинал матч на позиции центрального защитника.
У «Ливерпуля» также травмированы Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэл Матип и Фабиньо.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Эвертон»
Методология
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