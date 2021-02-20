Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Хендерсон получил травму в игре с «Эвертоном»

21:08
Теги:

Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон из-за повреждения был заменен в матче 25-го тура АПЛ с «Эвертоном».

30-летний англичанин покинул поле на 29-й минуте игры, держась за заднюю поверхность бедра. Вместо полузащитника вышел Натаниэл Филлипс.
Хендерсон начинал матч на позиции центрального защитника.

У «Ливерпуля» также травмированы Вирджил ван Дейк, Джо Гомес, Жоэл Матип и Фабиньо.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Ливерпуль» — «Эвертон»

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир