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«Ливерпуль» в большинстве не смог переиграть «Челси» в матче АПЛ

21:25
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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси» в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет на 22-й минуте открыл полузащитник «Челси» Кай Хаверц. В концовке первого тайма Рис Джеймс получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной площади. Пенальти реализовал Мохамед Салах, установив итоговый счет.

После трех туров «Ливерпуль» и «Челси» набрали по 7 очков, также у команд одинаковая разница мячей — 6-1.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

3-й тур

«Ливерпуль» — «Челси» — 1:1 (1:1)

Голы: Хаверц, 22 (0:1). Салах, 45+5 — с пенальти (1:1).

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 86), Александр-Арнолд, Хендерсон (Тиагу Алькантара, 74), Фабинью, Роберту Фирмину (Диогу Жота, 42), Салах, Мане, Эллиотт.

«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо (Чалоба, 87), Канте (Тиагу Силва, 46), Хаверц (Ковачич, 46), Маунт, Лукаку.

Предупреждения: Рюдигер, 45+3. Менди, 45+5.

Удаление: Джеймс, 45+3.

Судья: Тэйлор (Англия).

28 августа. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».

Ливерпуль — Челси

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Бетис
Реал

П2

28%

1.96

Обе забьют - да

20%

1.64

Ф2 (0)

15%

1.46
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 5
Арсенал 0
Матч завершен

ТБ 2.5

31%

1.57

Обе забьют - нет

25%

1.79

Ф1 (-1.5)

16%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль 1
Челси 1
Матч завершен

Обе забьют - да

33%

1.79

X2

22%

1.57

ТМ 2.5

17%

1.87

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Александр Кравченко все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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