«Ливерпуль» в большинстве не смог переиграть «Челси» в матче АПЛ
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Челси» в домашнем матче третьего тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Счет на 22-й минуте открыл полузащитник «Челси» Кай Хаверц. В концовке первого тайма Рис Джеймс получил красную карточку за игру рукой в своей штрафной площади. Пенальти реализовал Мохамед Салах, установив итоговый счет.
После трех туров «Ливерпуль» и «Челси» набрали по 7 очков, также у команд одинаковая разница мячей — 6-1.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
3-й тур
«Ливерпуль» — «Челси» — 1:1 (1:1)
Голы: Хаверц, 22 (0:1). Салах, 45+5 — с пенальти (1:1).
«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 86), Александр-Арнолд, Хендерсон (Тиагу Алькантара, 74), Фабинью, Роберту Фирмину (Диогу Жота, 42), Салах, Мане, Эллиотт.
«Челси»: Менди, Аспиликуэта, Алонсо, Рюдигер, Кристенсен, Джеймс, Жоржиньо (Чалоба, 87), Канте (Тиагу Силва, 46), Хаверц (Ковачич, 46), Маунт, Лукаку.
Предупреждения: Рюдигер, 45+3. Менди, 45+5.
Удаление: Джеймс, 45+3.
Судья: Тэйлор (Англия).
28 августа. Ливерпуль. Стадион «Энфилд».
Методология
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