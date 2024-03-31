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Сегодня, 14:00

«Ливерпуль» — «Брайтон»: смотреть трансляцию матча АПЛ в прямом эфире

«Ливерпуль» и «Брайтон» сыграют в матче 30 тура АПЛ
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Футболист «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Мохамед Салах.
Фото AFP

«Ливерпуль» и «Брайтон» встретятся в матче 30-го тура чемпионата Англии по футболу 31 марта. Игра на стадионе «Энфилд» начнется в 16.00 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция противостояния АПЛ «Ливерпуль» — «Брайтон» будет доступна в социальной сети «ВКонтакте». Приводим список ссылок тематических сообществ соцсети, где покажут матч — первая, вторая и третья. Следить за ключевыми событиями игры «Ливерпуль» — «Брайтон» можно в матч-центре «СЭ».

«Ливерпуль» главного тренера Юргена Клоппа располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Англии с 64 набранными очками. «Брайтон» Роберто Де Дзерби находится на девятой строчке с 42 баллами.

В первом круге в восьмом туре АПЛ «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Ливерпулем» (2:2) 8 октября 2023 года.

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Футбол
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 20 4 4 70-24 64
2
 Ливерпуль 28 19 7 2 65-26 64
3
 Ман. Сити 28 19 6 3 63-28 63
4
 Астон Вилла 30 18 5 7 62-42 59
5
 Тоттенхэм 29 17 5 7 61-43 56
6
 МЮ 29 15 3 11 40-40 48
7
 Вест Хэм 30 12 8 10 49-54 44
8
 Ньюкасл 29 13 4 12 63-51 43
9
 Брайтон 28 11 9 8 50-44 42
10
 Вулверхэмптон 29 12 5 12 42-46 41
11
 Челси 28 11 7 10 49-47 40
12
 Фулхэм 30 11 6 13 46-47 39
13
 Борнмут 29 10 8 11 43-53 38
14
 Кр. Пэлас 29 7 9 13 34-49 30
15
 Брентфорд 30 7 6 17 42-55 27
16
 Эвертон 29 8 7 14 30-41 25
17
 Нот. Форест 30 6 8 16 36-52 22
18
 Лутон Таун 30 5 7 18 43-62 22
19
 Бернли 30 4 6 20 31-65 18
20
 Шеффилд Юн. 29 3 6 20 27-77 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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22 тур
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24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
30.03 15:30
Ньюкасл – Вест Хэм
 4 : 3
30.03 18:00
Борнмут – Эвертон
 2 : 1
30.03 18:00
Челси – Бернли
 2 : 2
30.03 18:00
Нот. Форест – Кр. Пэлас
 1 : 1
30.03 18:00
Шеффилд Юн. – Фулхэм
 3 : 3
30.03 18:00
Тоттенхэм – Лутон Таун
 2 : 1
30.03 20:30
Астон Вилла – Вулверхэмптон
 2 : 0
30.03 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 1
31.03 16:00
Ливерпуль – Брайтон
 - : -
31.03 18:30
Ман. Сити – Арсенал
 - : -
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Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Доминик Соланке

Доминик Соланке

Борнмут

 16
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 21 1 6
Родри

Родри

Манчестер Сити

 25 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
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