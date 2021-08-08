«Ливерпуль» и «Атлетик» сыграли вничью
21:12
«Ливерпуль» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1) в товарищеском матче.
В составе хозяев отличился Диогу Жота. Гости ответили голом Алекса Беренгера.
Товарищеский матч
«Ливерпуль» (Англия) — «Атлетик» (Испания) — 1:1 (1:0)
Голы: Жота, 13 — Беренгер, 53
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