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«Ливерпуль» и «Атлетик» сыграли вничью

21:12
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«Ливерпуль» сыграл вничью с «Атлетиком» (1:1) в товарищеском матче.

В составе хозяев отличился Диогу Жота. Гости ответили голом Алекса Беренгера.

Товарищеский матч

«Ливерпуль» (Англия) — «Атлетик» (Испания) — 1:1 (1:0)

Голы: Жота, 13 — Беренгер, 53

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Евгений Петров все материалы автора

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