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Сегодня, 20:21

Месси назвал своего партнера по сборной Аргентины лучшим защитником мира

Ана Горшкова
Корреспондент
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Кристиан Ромеро.
Фото Global Look Press

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси считает, что Кристиан Ромеро на данный момент является лучшим защитником в мире.

«Я считаю Ромеро лучшим защитником мира на данный момент. Он сыграл с Эквадором (1:0) очень хорошо. Его присутствие в обороне — лучшее, что может со мной случиться. Он всегда заставляет меня идти вперед, потому что всегда хочет играть один на один с соперником. Я привык не оглядываться назад, и это очень хорошо для атакующего игрока», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

25-летний Ромеро с 2021 года играет за «Тоттенхэм». На его счету 4 матча в этом сезоне АПЛ и 2 гола. Контракт со «шпорами» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

Со сборной Аргентины защитник выиграл чемпионат мира-2022. Всего за национальную команду Ромеро сыграл 23 матча и отличился двумя голами.

Источник: Mundo Deportivo
Лионель Месси
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
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2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
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