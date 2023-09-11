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Сегодня, 16:52

Деклан Райс назвал Артету ключевым фактором его перехода в «Арсенал»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс рассказал, почему решил перейти в лондонский клуб.

«Артета сыграл для меня ключевую роль в выборе «Арсенала». В тот момент, когда я встретил его, я понял, что он тот, за кого я хочу играть в следующей части своей карьеры. То, как он говорил, его аура, то, как он видит игру. Я очень доволен своим решением, я чувствую себя как дома», — сказал Райс в интервью «Channel 4 Sport».

24-летний англичанин перешел в «Арсенал» и «Вест Хэма» в летнее трансферное окно. Сумма его трансфера оценивается в 122 миллиона евро. Этот переход стал самым дорогим за всю историю «канониров».

Райс провел за «Арсенал» 5 матчей, в которых отметился одним голом.

Деклан Райс
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 4 4 0 0 11-2 12
2
 Тоттенхэм 4 3 1 0 11-4 10
3
 Ливерпуль 4 3 1 0 9-3 10
4
 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
5
 Арсенал 4 3 1 0 8-4 10
6
 Брайтон 4 3 0 1 12-6 9
7
 Кр. Пэлас 4 2 1 1 5-4 7
8
 Брентфорд 4 1 3 0 8-5 6
9
 Нот. Форест 4 2 0 2 6-6 6
10
 Астон Вилла 4 2 0 2 8-9 6
11
 МЮ 4 2 0 2 5-7 6
12
 Челси 4 1 1 2 5-5 4
13
 Фулхэм 4 1 1 2 4-10 4
14
 Ньюкасл 4 1 0 3 7-7 3
15
 Вулверхэмптон 4 1 0 3 4-8 3
16
 Борнмут 4 0 2 2 4-8 2
17
 Шеффилд Юн. 4 0 1 3 4-7 1
18
 Эвертон 4 0 1 3 2-8 1
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 3 0 0 3 3-11 0
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16.09 14:30
Вулверхэмптон – Ливерпуль
 - : -
16.09 17:00
Астон Вилла – Кр. Пэлас
 - : -
16.09 17:00
Фулхэм – Лутон Таун
 - : -
16.09 17:00
МЮ – Брайтон
 - : -
16.09 17:00
Тоттенхэм – Шеффилд Юн.
 - : -
16.09 17:00
Вест Хэм – Ман. Сити
 - : -
16.09 19:30
Эвертон – Арсенал
 - : -
17.09 16:00
Борнмут – Челси
 - : -
17.09 18:30
Ньюкасл – Брентфорд
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Нот. Форест – Бернли
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Эрлин Бреут Холанн

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 6
Эван Фергюсон

Эван Фергюсон

Брайтон

 4
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 4
П
Джеймс Уорд-Проуз

Джеймс Уорд-Проуз

Вест Хэм Юнайтед

 3
Каору Митома

Каору Митома

Брайтон

 3
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Вулверхэмптон

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Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

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 4 1 1
Анасс Зарури

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Бернли

 1 1 0
Виргил ван Дейк

Виргил ван Дейк

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