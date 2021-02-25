Лингард назвал причину успешного дебюта в «Вест Хэме»

Полузащитник «Вест Хэма» Джесси Лингард назвал причину успешного дебюта в лондонской команде.

«Я наслаждаюсь футболом, отлично чувствую себя в «Вест Хэме», меня хорошо приняли в команде. Я пришел сюда, чтобы постоянно играть в футбол. Игра делает меня счастливым. Все дело в постоянстве, у меня были с этим проблемы раньше, но сейчас я в том возрасте, когда могу концентрироваться от матча к матчу. Раньше такого не было», — цитирует Goal Лингарда.

Лингард перешел в «Вест Хэм» из «Манчестер Юнайтед» в январе на правах аренды до конца сезоне-2020/21. На счету 28-летнего англичанина 3 гола и 1 результативная передача в 4 матчах за «молотобойцев».