Лено проведет сотый матч за «Арсенал»

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Бенфика» станет юбилейным для вратаря «канониров» Бернда Лено.

Встреча станет для 28-летнего немца сотой в составе лондонской команды.

Лено перешел в «Арсенал» из «Байера» летом 2018 года. В 99 матчах за «канониров» он пропустил 115 мячей.

Матч «Арсенал» — «Бенфика» состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 20.55 (мск). Первая встреча закончилась ничьей со счетом 1:1.