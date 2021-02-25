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Лено проведет сотый матч за «Арсенал»

20:47
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Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Арсенал» — «Бенфика» станет юбилейным для вратаря «канониров» Бернда Лено.

Встреча станет для 28-летнего немца сотой в составе лондонской команды.

Лено перешел в «Арсенал» из «Байера» летом 2018 года. В 99 матчах за «канониров» он пропустил 115 мячей.

Матч «Арсенал» — «Бенфика» состоится сегодня, 25 февраля. Начало — в 20.55 (мск). Первая встреча закончилась ничьей со счетом 1:1.

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