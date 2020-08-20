«Лидс» оштрафован за празднование выхода в АПЛ

«Лидс» получил денежный штраф за массовое празднование, которые устроили игроки на поле после матча с «Дерби Каунти» (3:1), отмечая возвращение в АПЛ, сообщает Sky Sports.

Отметим, что жалоба поступила именно от «Дерби Каунти». Между клубами сложные отношения, так как ранее представители «Дерби» обвиняли «Лидс» в шпионаже, так как один из тренеров клуба был обнаружен, несанкционированно наблюдающим за тренировкой игроков «Каунти».

«Лидс» не выступал в АПЛ 16 лет. После падения в чемпионшип в сезоне-2003/2004 клуб даже играл в лиге 1 (три года из-за финансовых проблем), а в прошлом розыгрыше-2018/19 лидировал большую часть турнира, но в итоге не вышел в английскую вышку, уступив в плей-офф все тому же «Дерби Каунти».