«Лидс» объявил об уходе спортивного директора Виктора Орты
Спортивный директор Виктор Орта покинул «Лидс», сообщается на официальном сайте команды.
Контракт с испанцем расторгли по обоюдному согласию.
«Я глубоко опечален тем, как заканчивается эта глава, поскольку Виктор был ответственен за некоторые из лучших моментов моего пребывания на посту владельца «Лидса». Но нам пришло время сменить направление, поэтому мы договорились, что Виктор покинет клуб», — сказал владелец «Лидса» Андреа Радриццани.
Орта был спортивным директором «Лидса» с 2017 года. До этого он работал в «Мидлсбро», «Эльче», «Севилье» и «Зените».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ман. Сити
|32
|24
|4
|4
|84-30
|76
|
2
|Арсенал
|33
|23
|6
|4
|78-38
|75
|
3
|Ньюкасл
|33
|18
|11
|4
|61-27
|65
|
4
|МЮ
|32
|19
|6
|7
|49-39
|63
|
5
|Ливерпуль
|33
|16
|8
|9
|65-42
|56
|
6
|Астон Вилла
|34
|16
|6
|12
|46-42
|54
|
7
|Тоттенхэм
|34
|16
|6
|12
|63-57
|54
|
8
|Брайтон
|31
|15
|7
|9
|61-40
|52
|
9
|Брентфорд
|34
|12
|14
|8
|52-44
|50
|
10
|Фулхэм
|33
|13
|6
|14
|45-45
|45
|
11
|Кр. Пэлас
|34
|10
|10
|14
|35-45
|40
|
12
|Челси
|32
|10
|9
|13
|30-35
|39
|
13
|Борнмут
|34
|11
|6
|17
|36-64
|39
|
14
|Вулверхэмптон
|34
|10
|7
|17
|29-50
|37
|
15
|Вест Хэм
|33
|9
|7
|17
|37-47
|34
|
16
|Лидс
|34
|7
|9
|18
|43-67
|30
|
17
|Нот. Форест
|34
|7
|9
|18
|30-62
|30
|
18
|Лестер
|34
|8
|6
|20
|46-59
|30
|
19
|Эвертон
|34
|6
|11
|17
|27-52
|29
|
20
|Саутгемптон
|34
|6
|6
|22
|28-60
|24
|29.04
|14:30
|
Кр. Пэлас – Вест Хэм
|4 : 3
|29.04
|17:00
|
Брентфорд – Нот. Форест
|2 : 1
|29.04
|17:00
|
Брайтон – Вулверхэмптон
|6 : 0
|30.04
|16:00
|
Борнмут – Лидс
|4 : 1
|30.04
|16:00
|
Фулхэм – Ман. Сити
|1 : 2
|30.04
|16:00
|
МЮ – Астон Вилла
|1 : 0
|30.04
|16:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|3 : 1
|30.04
|18:30
|
Ливерпуль – Тоттенхэм
|4 : 3
|1.05
|22:00
|
Лестер – Эвертон
|2 : 2
|2.05
|22:00
|
Арсенал – Челси
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|34
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|25
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|20
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|16
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|11
|
|
Леандро Троссар
Брайтон, Арсенал
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Каземиру
Манчестер Юнайтед
|22
|2
|5
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|32
|1
|9
|
|
Абдулай Дукуре
Эвертон
|21
|1
|5