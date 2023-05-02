«Вулверхэмптон» не планирует продлевать контракт с Диего Костой

Руководство «Вулверхэмптона» не намерено продлять контракт с форвардом Диего Костой, сообщает Daily Mail.

По информации издания, главный тренер команды Хулен Лопетеги не может гарантировать футболисту стабильное попадание в стартовый состав.

Коста является одним из самых высокооплачиваемых игроков «Вулверхэмптона». Его соглашение действует июня 2023 года. Если руководство решит не продлевать контракт с испанцем, то форвард станет свободным агентом.

В текущем сезоне 34-летний Коста сыграл 22 матча за «волков» и забил один гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 3,5 миллиона евро.