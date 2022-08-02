«Челси» заключил контракт с голкипером Слониной до 2028-го. До конца года он останется в МЛС

Вратарь «Чикаго Файр» Габриэль Слонина продолжит карьеру в «Челси». Лондонский клуб заключил контракт с 18-летним американцем польского происхождения до 2028 года, сообщает сайт «синих».

Ранее появлялась информация, что сумма трансфера составит 15 миллионов долларов.

Однако пока игрок останется в «Чикаго». Он присоединится к лондонскому клубу уже в следующем календарном году.

В нынешнем сезоне Слонина провел 23 матча в МЛС, в которых пропустил 28 мячей и 10 раз сыграл «на ноль».