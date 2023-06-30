«Лейпциг» арендовал Фабиу Карвалью у «Ливерпуля»
Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью на правах аренды переходит в «Лейпциг», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.
Арендное соглашение 20-летнего португальца рассчитано до лета 2024 года.Ранее сообщалось, что в соглашении не будет предусмотрена опция выкупа.
Карвалью выступает за «Ливерпуль» с 2022 года. Он провел за мерсисайдцев 21 матч, отметившись тремя забитыми мячами.
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|0
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14
|Вест Хэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
|0
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|0
|0-0
|0
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17
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Бернли
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19
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|11.08
|22:00
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Бернли – Ман. Сити
|- : -
|12.08
|14:30
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Арсенал – Нот. Форест
|- : -
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|17:00
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Борнмут – Вест Хэм
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|12.08
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Брайтон – Лутон Таун
|- : -
|12.08
|17:00
|
Эвертон – Фулхэм
|- : -
|12.08
|17:00
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Шеффилд Юн. – Кр. Пэлас
|- : -
|12.08
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Ньюкасл – Астон Вилла
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Челси – Ливерпуль
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МЮ – Вулверхэмптон
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