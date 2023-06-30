«Лейпциг» арендовал Фабиу Карвалью у «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиу Карвалью на правах аренды переходит в «Лейпциг», сообщается на официальном сайте немецкого клуба.

Арендное соглашение 20-летнего португальца рассчитано до лета 2024 года.Ранее сообщалось, что в соглашении не будет предусмотрена опция выкупа.

Карвалью выступает за «Ливерпуль» с 2022 года. Он провел за мерсисайдцев 21 матч, отметившись тремя забитыми мячами.