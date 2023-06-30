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Сегодня, 15:18

Названо условие ухода Силвы из «Манчестер Сити»

Виктория Кравченко
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Полузащитник Бернарду Силва этим летом может покинуть «Манчестер Сити», сообщает Manchester Evening News. Уход игрока может стать частью перестройки состава «горожан».

По данным источника, «Сити» разрешит Силве покинуть клуб, если поступит подходящее предложение. Сам футболист заявлял о желании попробовать себя в новой команде.

Нынешний контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. В 55 матчах сезона 2022/23 28-летний Силва забил семь голов и отдал восемь голевых передач.

Бернарду Силва
ФК Манчестер Сити
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