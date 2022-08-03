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Галлас объяснил, почему «Челси» финиширует позади «Арсенала» и «Тоттенхэма» в новом сезоне АПЛ

Руслан Минаев
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Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Вильям Галлас раскритиковал «синих» из-за неподписания Жюля Кунде.

Экс-защитник сборной Франции считает, что это станет причиной, почему «Челси» финиширует в новом сезоне АПЛ позади «Арсенала» и «Тоттенхэма».

«Мне сложно понять, что происходит в «Челси» с точки зрения приглашения защитников. Убежден, что клуб должен был подписать Кунде из «Севильи». Я знаю, что они были очень близки к этому, и думаю, что они совершили большую ошибку, не заключив эту сделку.

«Челси» нужны игроки такого уровня, как Кунде. То, что он ушел в «Барселону»... такого просто не должно происходить. Я не думаю, что «Челси» со своей сегодняшней обороной финиширует выше «Арсенала» или «Тоттенхэма» в этом сезоне», — цитирует Галласа Evening Standard.

29 июля «Барселона» объявила о подписании пятилетнего контракта с Кунде. В прошедшем сезоне защитник провел 44 матча за «Севилью», забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Вильям Галлас
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
Жюль Кунде
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