Галлас объяснил, почему «Челси» финиширует позади «Арсенала» и «Тоттенхэма» в новом сезоне АПЛ
Бывший защитник «Челси» и «Арсенала» Вильям Галлас раскритиковал «синих» из-за неподписания Жюля Кунде.
Экс-защитник сборной Франции считает, что это станет причиной, почему «Челси» финиширует в новом сезоне АПЛ позади «Арсенала» и «Тоттенхэма».
«Мне сложно понять, что происходит в «Челси» с точки зрения приглашения защитников. Убежден, что клуб должен был подписать Кунде из «Севильи». Я знаю, что они были очень близки к этому, и думаю, что они совершили большую ошибку, не заключив эту сделку.
«Челси» нужны игроки такого уровня, как Кунде. То, что он ушел в «Барселону»... такого просто не должно происходить. Я не думаю, что «Челси» со своей сегодняшней обороной финиширует выше «Арсенала» или «Тоттенхэма» в этом сезоне», — цитирует Галласа Evening Standard.
29 июля «Барселона» объявила о подписании пятилетнего контракта с Кунде. В прошедшем сезоне защитник провел 44 матча за «Севилью», забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
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|Ман. Сити
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3
|Челси
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4
|Тоттенхэм
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5
|Арсенал
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6
|МЮ
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7
|Вест Хэм
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8
|Лестер
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9
|Брайтон
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10
|Вулверхэмптон
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11
|Ньюкасл
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12
|Кр. Пэлас
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13
|Брентфорд
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14
|Астон Вилла
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15
|Саутгемптон
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16
|Эвертон
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17
|Лидс
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18
|Фулхэм
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19
|Борнмут
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20
|Нот. Форест
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
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Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
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Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
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Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
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Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
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Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
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Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
|7.08
|16:00
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МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
|18:30
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Вест Хэм – Ман. Сити
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