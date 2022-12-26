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Сегодня, 19:54

«Ньюкасл» разгромил «Лестер» и поднялся на второе место в АПЛ

Руслан Минаев
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«Ньюкасл» в гостях разгромил «Лестер» в матче 17-го тура АПЛ — 3:0.

«Сороки» забили все свои голы в первые полчаса игры. На 3-й минуте отличился Крис Вуд, на 7-й — Мигель Альмирон, на 32-й — Жоэлинтон.

«Ньюкасл» набрал 33 очка и поднялся на второе место в АПЛ, обогнав «Манчестер Сити» (32). У «горожан» два матча в запасе. «Лестер» с 17 очками остался на 13-й строчке.

Команда Эдди Хау не проигрывает в АПЛ уже в 11 матчах подряд (8 побед и 3 ничьих).

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
26 дек, 18:00. King Power Stadium (Лестер)
Лестер
0:3
Ньюкасл Юнайтед

В другом матче «Boxing Day» «Эвертон» дома проиграл «Вулверхэмптону» — 1:2.

В составе «ирисок» забил Эри Мина, у «волков» — Даниэл Поденсе и Айт Нури, который отличился на 90+5-й минуте матча.

«Вулверхэмптон» с 13 очками поднялся на 18-е место в АПЛ. «Эвертон» с 14 очками занял 17-ю строчку.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
26 дек, 18:00. Goodison Park (Ливерпуль)
Эвертон
1:2
Вулверхэмптон Уондерерс

ФК Вулверхэмптон Уондерерс
ФК Лестер
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Эвертон
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ньюкасл 16 9 6 1 32-11 33
3
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
4
 Тоттенхэм 16 9 3 4 33-23 30
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Брайтон 15 7 3 5 26-20 24
7
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
8
 Фулхэм 16 6 4 6 27-26 22
9
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
10
 Брентфорд 16 4 8 4 25-27 20
11
 Кр. Пэлас 15 5 4 6 15-21 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 16 5 2 9 25-28 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 16 3 5 8 12-19 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Вулверхэмптон 16 3 4 9 10-25 13
19
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
20
 Саутгемптон 16 3 3 10 14-30 12
Результаты / календарь
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30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 2 : 2
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 3
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 1 : 2
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 0 : 3
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 1 : 3
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 13
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 11
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 2
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