«Ньюкасл» разгромил «Лестер» и поднялся на второе место в АПЛ

«Ньюкасл» в гостях разгромил «Лестер» в матче 17-го тура АПЛ — 3:0.

«Сороки» забили все свои голы в первые полчаса игры. На 3-й минуте отличился Крис Вуд, на 7-й — Мигель Альмирон, на 32-й — Жоэлинтон.

«Ньюкасл» набрал 33 очка и поднялся на второе место в АПЛ, обогнав «Манчестер Сити» (32). У «горожан» два матча в запасе. «Лестер» с 17 очками остался на 13-й строчке.

Команда Эдди Хау не проигрывает в АПЛ уже в 11 матчах подряд (8 побед и 3 ничьих).

В другом матче «Boxing Day» «Эвертон» дома проиграл «Вулверхэмптону» — 1:2.

В составе «ирисок» забил Эри Мина, у «волков» — Даниэл Поденсе и Айт Нури, который отличился на 90+5-й минуте матча.

«Вулверхэмптон» с 13 очками поднялся на 18-е место в АПЛ. «Эвертон» с 14 очками занял 17-ю строчку.