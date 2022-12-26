«Брайтон» в гостях победил «Саутгемптон»

«Брайтон» в гостях победил «Саутгемптон» в матче 17-го тура чемпионата Англии. Гости выиграли со счетом 3:1.

«Брайтон» набрал 24 очка и пока поднялся на шестое место в турнирной таблице АПЛ.

«Саутгемптон» потерпел четвертое поражение подряд и остается в зоне вылета: 19-е место и 12 очков.