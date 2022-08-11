Роджерс о ситуации с Фофана: «Челси» делал два предложения, но они не устроили «Лестер»

Главный тренер «Лестера» Роджерс отреагировал на слухи о возможном переходе защитника Фофана в «Челси»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассказал о ситуации с защитником команды Уэсли Фофана.

«Новых предложений по Фофана на этой неделе еще не было. До этого мы получили два предложения от «Челси», но они были далеки от наших требований», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Роджерса.

Ранее сообщалось, что на 21-летнего француза претендуют «Челси» и «ПСЖ».

В прошлом сезоне Фофана забил 1 гол в 12 матчах за «Лестер». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.