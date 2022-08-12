Маркос Алонсо не тренируется с «Челси». Игрок готовится к переходу в «Барселону»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил, что защитник Маркос Алонсо не тренируется с командой.

«Маркос пропускает занятия. Все его мысли связаны с переходом», — цитирует Тухеля Sky Sports.

6 августа 31-летний испанец не попал в заявку на игру 1-го тура АПЛ против «Эвертона» (1:0) в связи с решением тренерского штаба.

Отмечается, что защитник подпишет с каталонским клубом контракт до 2024 года с опцией продления еще на сезон.

В прошедшем сезоне Алонсо забил 5 мячей и отдал 6 результативных передач в 46 матчах за лондонцев во всех турнирах. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.