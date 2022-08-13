Главный тренер «МЮ» оценил настрой игроков после неудачного старта

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем с «Брентфордом» рассказал, как команда отреагировала на поражение в матче 1-го тура АПЛ.

«Когда команда не показывает хорошую игру и не побеждает, это нормально. Я бы беспокоился, если бы не было паники. Потому что мы обязаны побеждать — это требование. И все же, я бы сказал, что паника — не совсем правильное слово. Что-то похожее на «давайте, мы должны действовать», — цитирует тренера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В первом туре АПЛ «МЮ» проиграл «Брайтону» (1:2). 13 августа команда встретится с «Брентфордом». Начало — в 19.30 мск.