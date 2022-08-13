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Сегодня, 08:45

Главный тренер «МЮ» оценил настрой игроков после неудачного старта

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг перед матчем с «Брентфордом» рассказал, как команда отреагировала на поражение в матче 1-го тура АПЛ.

«Когда команда не показывает хорошую игру и не побеждает, это нормально. Я бы беспокоился, если бы не было паники. Потому что мы обязаны побеждать — это требование. И все же, я бы сказал, что паника — не совсем правильное слово. Что-то похожее на «давайте, мы должны действовать», — цитирует тренера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В первом туре АПЛ «МЮ» проиграл «Брайтону» (1:2). 13 августа команда встретится с «Брентфордом». Начало — в 19.30 мск.

ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
0
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И В Н П +/- О
1
 Ньюкасл 1 1 0 0 2-0 3
2
 Лидс 1 1 0 0 2-1 3
3
 Ман. Сити 1 1 0 0 2-0 3
4
 Брайтон 1 1 0 0 2-1 3
5
 Борнмут 1 1 0 0 2-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 2-0 3
7
 Тоттенхэм 1 1 0 0 4-1 3
8
 Челси 1 1 0 0 1-0 3
9
 Ливерпуль 1 0 1 0 2-2 1
10
 Брентфорд 1 0 1 0 2-2 1
11
 Фулхэм 1 0 1 0 2-2 1
12
 Лестер 1 0 1 0 2-2 1
13
 Нот. Форест 1 0 0 1 0-2 0
14
 Вулверхэмптон 1 0 0 1 1-2 0
15
 Эвертон 1 0 0 1 0-1 0
16
 МЮ 1 0 0 1 1-2 0
17
 Вест Хэм 1 0 0 1 0-2 0
18
 Астон Вилла 1 0 0 1 0-2 0
19
 Саутгемптон 1 0 0 1 1-4 0
20
 Кр. Пэлас 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
13.08 14:30
Астон Вилла – Эвертон
 - : -
13.08 17:00
Арсенал – Лестер
 - : -
13.08 17:00
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
13.08 17:00
Ман. Сити – Борнмут
 - : -
13.08 17:00
Саутгемптон – Лидс
 - : -
13.08 17:00
Вулверхэмптон – Фулхэм
 - : -
13.08 19:30
Брентфорд – МЮ
 - : -
14.08 16:00
Нот. Форест – Вест Хэм
 - : -
14.08 18:30
Челси – Тоттенхэм
 - : -
15.08 22:00
Ливерпуль – Кр. Пэлас
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 2
Александр Митрович

Александр Митрович

Фулхэм

 2
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 2
П
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 1
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 1
Мусса Дженепо

Мусса Дженепо

Саутгемптон

 1
И К Ж
Тайлер Адамс

Тайлер Адамс

Лидс

 1 0 1
Родриго Бентанкур

Родриго Бентанкур

Тоттенхэм Хотспур

 1 0 1
Филип Биллинг

Филип Биллинг

Борнмут

 1 0 1
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