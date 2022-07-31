«Лестер» хочет получить 90-100 миллионов евро за защитника Фофана от «Челси»

«Челси» хочет приобрести защитника «Лестера» Уэсли Фофана. Однако «лисы» хотят получить 90-100 миллионов евро за футболиста, что категорически не устраивает лондонский клуб, сообщает RMC Sport.

При этом главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс не хочет терять футболиста.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 11 матчах за «Лестер» во всех турнирах и забил один мяч. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Напомним, что в августе 2021 года Фофана получил повреждение медиальной связки.