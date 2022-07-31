«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в товарищеском матче. Криштиану Роналду провел один тайм

«Манчестер Юнайтед» сыграл вничью с «Райо Вальекано» в товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 1:1.

Нападающий Криштиану Роналду провел первый матч за команду в этом межсезонье. Он вышел в основном составе и был заменен в перерыве.

Единственный гол «МЮ» в этом матче забил нападающий Амад Диалло, который появился на поле как раз вместо 37-летнего португальца. Он отличился на 48-й минуте.