«Лидс» расторг контракт с вратарем Касильей
«Лидс» объявил о разрыве контракта с вратарем Кико Касильей.
Соглашение с 35-летним испанцем было расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.
Касилья перешел в «Лидс» в январе 2019 года, он пропустил 61 гол в 61 матче за «павлинов», отыграв 23 встречи на ноль.
В прошлом сезоне футболист выступал за «Эльче» на правах аренды. Он провел 16 матчей за эту команду и пропустил 17 мячей, отыграв 5 встреч на ноль.
Контракт Касильи с «Лидсом» действовал до конца июня 2023 года.
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12
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|0
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|0
|0
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|0
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13
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|0
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|0
|
14
|Астон Вилла
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Саутгемптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лидс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Борнмут
|0
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|0
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20
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|5.08
|22:00
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Кр. Пэлас – Арсенал
|- : -
|6.08
|14:30
|
Фулхэм – Ливерпуль
|- : -
|6.08
|17:00
|
Борнмут – Астон Вилла
|- : -
|6.08
|17:00
|
Лидс – Вулверхэмптон
|- : -
|6.08
|17:00
|
Ньюкасл – Нот. Форест
|- : -
|6.08
|17:00
|
Тоттенхэм – Саутгемптон
|- : -
|6.08
|19:30
|
Эвертон – Челси
|- : -
|7.08
|16:00
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Лестер – Брентфорд
|- : -
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|16:00
|
МЮ – Брайтон
|- : -
|7.08
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Вест Хэм – Ман. Сити
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