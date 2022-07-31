«Лидс» расторг контракт с вратарем Касильей

«Лидс» объявил о разрыве контракта с вратарем Кико Касильей.

Соглашение с 35-летним испанцем было расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

Касилья перешел в «Лидс» в январе 2019 года, он пропустил 61 гол в 61 матче за «павлинов», отыграв 23 встречи на ноль.

В прошлом сезоне футболист выступал за «Эльче» на правах аренды. Он провел 16 матчей за эту команду и пропустил 17 мячей, отыграв 5 встреч на ноль.

Контракт Касильи с «Лидсом» действовал до конца июня 2023 года.