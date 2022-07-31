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Сегодня, 18:48

«Лидс» расторг контракт с вратарем Касильей

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лидс» объявил о разрыве контракта с вратарем Кико Касильей.

Соглашение с 35-летним испанцем было расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

Касилья перешел в «Лидс» в январе 2019 года, он пропустил 61 гол в 61 матче за «павлинов», отыграв 23 встречи на ноль.

В прошлом сезоне футболист выступал за «Эльче» на правах аренды. Он провел 16 матчей за эту команду и пропустил 17 мячей, отыграв 5 встреч на ноль.

Контракт Касильи с «Лидсом» действовал до конца июня 2023 года.

Источник: https://www.leedsunited.com/news/team-news/30151/kiko-casilla-departs-leeds-united
Кико Касилья
Футбол
ФК Лидс
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