«Лестер» готов продать Мэддисона за 60 миллионов фунтов

«Лестер» установил цену в 60 миллионов фунтов стерлингов за полузащитника Джеймса Мэддисона в преддверии зимнего трансферного окна, сообщает Football Insider.

«Лестер» не собирается расставаться со своей звездой посреди сезона, особенно учитывая опасную близость к зоне вылета из АПЛ. А вот продажа Мэддисона в конце сезона будет более вероятной, потому что тогда у Джеймса будет оставаться всего один год по действующему контракту.

Основными претендентами на 25-летнего игрока сборной Англии называются «Ньюкасл» и «Тоттенхэм».

В нынешнем сезоне он провел в АПЛ 13 матчей, в которых забил 7 голов и сделал 4 голевые передачи.