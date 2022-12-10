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Сегодня, 22:36

«Ньюкасл» не намерен продавать нападающего Вуда

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Ньюкасл» не намерен продавать нападающего Криса Вуда.

По данным GiveMeSport, руководство клуба не позволит 31-летнему игроку покинуть команду, поскольку они рассчитывают на то, что он поможет команде выйти в еврокубки в конце сезона.

Ранее сообщалось, что «Лидс» надеется заполучить новозеландского нападающего.

Вуд перешел из «Бернли» в «Ньюкасл» в январе 2022 года за 25 миллионов фунтов. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне футболист сыграл в составе английского клуба 16 матчей во всех турнирах и забил два гола. Он лишь четыре раза выходил на поле в стартовом составе «Ньюкасла».

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Основные источники исследования

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Англия 0
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31%

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18%

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Нидерланды 5
Аргентина 6
Матч завершен (ПЕН)

Обе забьют - да

29%

2.13

ТБ 2.5

27%

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14%

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Марокко 1
Португалия 0
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П2

33%

1.70

Ф2(-1.5)

23%

3.00

ТМ 2.5

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Крис Вуд
ФК Лидс
ФК Ньюкасл Юнайтед
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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Брентфорд – Тоттенхэм
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Эвертон – Вулверхэмптон
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Лестер – Ньюкасл
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Саутгемптон – Брайтон
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