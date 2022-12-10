«Ньюкасл» не намерен продавать нападающего Вуда

«Ньюкасл» не намерен продавать нападающего Криса Вуда.

По данным GiveMeSport, руководство клуба не позволит 31-летнему игроку покинуть команду, поскольку они рассчитывают на то, что он поможет команде выйти в еврокубки в конце сезона.

Ранее сообщалось, что «Лидс» надеется заполучить новозеландского нападающего.

Вуд перешел из «Бернли» в «Ньюкасл» в январе 2022 года за 25 миллионов фунтов. Контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне футболист сыграл в составе английского клуба 16 матчей во всех турнирах и забил два гола. Он лишь четыре раза выходил на поле в стартовом составе «Ньюкасла».