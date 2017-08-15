Леонид Слуцкий: "Игра с "Вулверхэмптоном" - серьезный тест для "Халла"

Главный тренер "Халл Сити" Леонид Слуцкий в преддверии матча 3-го тура чемпион-лиги с "Вулверхэмптоном" отметил, что на первый план выйдет характер и мастерство игроков. По словам наставника, крайне важно побеждать в домашних матчах.

– У команды хорошее настроение. У следующего соперника лучшая команда из тех, с кем мы уже играли, – отметил Слуцкий в интервью клубному телевидению. – Там много иностранцев. У них хороший стиль, много комбинаций, много игроков задействованы в нападении. Они уже выиграли два непростых матча, даже не пропустив. Матч будет очень интересным, очень важным и очень трудным. Это серьезный тест для нас. Да, мы уже играли против "Астон Виллы", что было также серьезным тестом для нас. Но это был лишь первый матч. Сейчас же это не только серьезный эмоциональный тест, но и тест с точки зрения характера и качества игры. Никто не будет иметь преимущество в мотивации или настроении. Потому что мы выиграли, и они выиграли.

На первый план выйдут характер и качество игры. Что касается нескольких матчей на неделе, то для меня это не является проблемой. У меня был такой опыт в ЦСКА, когда мы постоянно играли в Лиге чемпионов. У нас было две игры в неделю. Поэтому это не проблема. Мы неплохо поработали во время предсезонки, поэтому сейчас у нас хорошая форма. Физические кондиции не станут для нас проблемой. Проблема лишь в том, что мы играем против сильной команды с хорошим стилем и серьезными игроками.

Возможно, что какие-то изменения в составе и будут. Каждый, кто готовился к этому матчу, имеет шанс выйти в стартовом составе. Новых повреждений у игроков нет.

Каждый домашний матч крайне важен. Он более важен, чем гостевой, так как в гостях у нас есть право на потерю очков. Перед нами стоит серьезная цель, поэтому домашние матчи мы просто обязаны выигрывать. Надеемся, что наши болельщики придут поддержать нас, что даст нам преимущество. Споют ли они снова песню обо мне? Это уже вторично. Пожалуйста, приходите и поддержите команду.​