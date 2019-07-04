Лэмпард считает, что молодые футболисты "Челси" смогут заменить Азара

Новый главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард на пресс-конференции заявил, что готов сделать все возможное для лондонской команды, сообщает пресс-служба синих.

Ранее стало известно, что 41-летний англичанин покинул "Дерби Каунти", который тренировал с мая 2018-го. Лэмпард подписал трехлетний контракт с "Челси".

– Я полностью верю в себя. Люблю этот клуб и хочу сделать все возможное для "Челси". Уход Эдена Азара? У нас есть много талантливых молодых игроков. Конечно, мы потеряли отличного футболиста, но нужно ценить тех, кто сейчас в клубе. Канте – один из величайших полузащитников в мире, моя задача – найти для него подходящую позицию и роль, – приводит слова Лэмпарда пресс-служба "Челси".

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