"Лэмпард принадлежит "Челси". Видео, от которого у вас будут мурашки

В четверг, 4 июля, Фрэнк Лэмпард стал главным тренером "Челси". Официальный Twitter лондонского клуба опубликовал видео с самыми запоминающимися моментами карьеры 41-летнего бывшего футболиста синих.

"Он принадлежит "Челси", – написано в Twitter лондонцев.

Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год, провел за команду больше 600 матчей и забил 211 голов, став таким образом лучшим бомбардиром клуба за всю его историю. Экс-футболист трижды становился с лондонской командой чемпионом Англии (2004/05, 2005/06, 2009/10), четырежды обладателем Кубка страны (2007, 2009, 2010, 2012), выигрывал Лигу чемпионов (2011/2012) и Лигу Европы (2012/2013).

Лэмпард возглавлял "Дерби Каунти" с мая 2018-го.Под его руководством они вышли в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступили "Астон Вилле".

Фрэнк Лэмпард возглавил "Челси" // Фрэнк Лэмпард: "Очень горд тем, что возвращаюсь в "Челси" в качестве главного тренера"