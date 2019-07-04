Фрэнк Лэмпард возглавил "Челси"

Официальный сайт "Дерби Каунти" сообщает, что главный тренер команды Фрэнк Лэмпард покидает клуб. Новым местом работы 41-летнего английского специалиста станет "Челси". Контракт Лэмпарда с лондонцами рассчитан на три года.

"Добро пожаловать домой, Супер Фрэнк!" – написано в заявлении пресс-службы "Челси".

Лэмпард возглавлял "Дерби Каунти" с мая 2018-го.Под его руководством они вышли в финал плей-офф чемпионшипа за место в премьер-лиге, но уступили "Астон Вилле".

Лэмпард выступал за "Челси" с 2001 по 2014 год, провел за команду больше 600 матчей и забил 211 голов, став таким образом лучшим бомбардиром клуба за всю его историю. Экс-футболист трижды становился с лондонской командой чемпионом Англии (2004/05, 2005/06, 2009/10), четырежды обладателем Кубка страны (2007, 2009, 2010, 2012), выигрывал Лигу чемпионов (2011/2012) и Лигу Европы (2012/2013).

HE’S HOME! 🙌



Frank Lampard is the new Chelsea head coach!

#WelcomeHomeFrank — Chelsea FC (@ChelseaFC) 4 июля 2019 г.

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