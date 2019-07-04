Фрэнк Лэмпард: "Очень горд тем, что возвращаюсь в "Челси" в качестве главного тренера"

Новый главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард в интервью клубной пресс-службе признался, что гордится вернуться в лондонскую команду, сообщает официальный сайт синих.

Ранее стало известно, что 41-летний англичанин покинул "Дерби Каунти", который тренировал с мая 2018-го.

– Я очень горд тем, что возвращаюсь в "Челси" в качестве главного тренера. Все знают о моей любви к этому клубу и о той истории, которую мы писали вместе, однако в данный момент я сосредоточен исключительно на работе и подготовке к предстоящему сезону. Я здесь, чтобы усердно работать, вместе с клубом добиваться успехов. Не могу дождаться начала работы! – приводит слова Лэмпарда пресс-служба "Челси".

Фрэнк Лэмпард возглавил "Челси"