Лэмпард: «Решение о моем увольнении из «Челси» принимал Абрамович»
Экс-тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, что уволить его из стана лондонского клуба решил владелец команды Роман Абрамович.
«С Романом Абрамовичем я практически не общался во время моей работы тренером «Челси». В этом не было необходимости, я чувствовал поддержку со стороны клуба. Благодарен, что мне дали возможность поработать в моей команде. Решение о моем увольнении принимал именно владелец. Я всегда уважал Абрамовича. Без него я бы вообще не оказался в нынешнем комфортном положении», — цитирует Лэмпарда Daily Mail.
43-летний английский специалист покинул «Челси» в январе 2021 года. На данный момент команду тренирует Томас Тухель. Синие занимают первое место в турнирной таблице АПЛ.
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