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Рангник рассказал о влиянии Лобановского на свои тренерские взгляды

16:54
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о влиянии советского тренера Валерия Лобановского на свои тренерские взгляды.

«Когда я тренировал «Викторию» из моего родного Бакнанга, мы играли против киевского «Динамо» Валерия Лобановского, — приводит слова Рангника официальный сайт «Манчестер Юнайтед». — Я был играющим тренером и потом много раз рассказывал эту историю. Через 10 минут после начала матча я начал считать футболистов на поле, потому что мне казалось, что у них на одного-двух игроков больше«.

По словам тренера, он поговорил с Лобановским после матча через переводчика, и ему сказали, что в киевском «Динамо» тренируются каждый день, тренируя прессинг по всему полю.

«Я пошел смотреть на тренировки «Динамо» и с того момента понял, почему они так играют. Я понял, что это возможно, если последовательно работать над этим каждый день на тренировках», — рассказал он.

Лобановский был главным тренером «Динамо» с 1959 по 1964 год. Под его руководством киевская команда дважды выигрывала Кубок обладателей кубков и один раз Суперкубок Европы.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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X2

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/exclusive-interview-man-utd-interim-manager-ralf-rangnick-inspired-by-three-coaches

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Карен Саркисян все материалы автора

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