Рангник рассказал о влиянии Лобановского на свои тренерские взгляды

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник рассказал о влиянии советского тренера Валерия Лобановского на свои тренерские взгляды.

«Когда я тренировал «Викторию» из моего родного Бакнанга, мы играли против киевского «Динамо» Валерия Лобановского, — приводит слова Рангника официальный сайт «Манчестер Юнайтед». — Я был играющим тренером и потом много раз рассказывал эту историю. Через 10 минут после начала матча я начал считать футболистов на поле, потому что мне казалось, что у них на одного-двух игроков больше«.

По словам тренера, он поговорил с Лобановским после матча через переводчика, и ему сказали, что в киевском «Динамо» тренируются каждый день, тренируя прессинг по всему полю.

«Я пошел смотреть на тренировки «Динамо» и с того момента понял, почему они так играют. Я понял, что это возможно, если последовательно работать над этим каждый день на тренировках», — рассказал он.

Лобановский был главным тренером «Динамо» с 1959 по 1964 год. Под его руководством киевская команда дважды выигрывала Кубок обладателей кубков и один раз Суперкубок Европы.