Роналду: «Кэррик был выдающимся игроком и может стать отличным тренером. Пришло время поприветствовать Рангника»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал уход тренера и экс-игрока команды Майкла Кэррика.

«Кэррик был выдающимся игроком и может стать отличным тренером. Для этого парня нет ничего невозможного. Лично я горжусь тем, что играл вместе с ним, также как и тем, что он был нашим тренером. Но пришло время поприветствовать мистера Ральфа Рангника во главе... Приступим!», — написал Роналду в Instagram.

Кэррик с 2006 по 2018 год играл за «Манчестер Юнайтед» и провел 464 матча, а затем стал тренером. Он был помощником у Жозе Моуринью и Уле-Гуннара Сульшера.