Легенда «Ливерпуля» Кенни Далглиш выписан из больницы после лечения от коронавируса

Бывший футболист и тренер «Ливерпуля» Кенни Далглиш был выписан из больницы. Ранее у него диагностировали коронавирус.

Как сообщает Metro, несмотря на то, что болезнь протекала бессимптомно, Далглиш был госпитализирован. В больнице ему внутривенно вводили антибиотики. До этого шотландец пребывал на самоизоляции дома.

69-летний Кенни Далглиш в качестве игрока шесть раз становился чемпионом Англии с «Ливерпулем» и трижды выиграл Кубок европейских чемпионов. Как тренер он трижды приводил команду к чемпионству.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 1 780 657 человек. Зафиксировано 108 837 летальных исходов от инфекции, вылечились 404 448 человек.

В России, по данным Роспотребнадзора на утро 12 апреля, коронавирусом заразились 13 584 человека. 106 человек умерли, выздоровели — 1045.