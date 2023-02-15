Le Parisien: «Челси» и «ПСЖ» обсуждают возможный трансфер Неймара

Нападающий «ПСЖ» Неймар может перейти в «Челси» в летнее трансферное окно, утверждает Le Parisien.

По информации источника, владелец английской команды Тодд Боули во вторник встречался с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи в Париже. Главной темой их обсуждения стала возможность трансфера 31-летнего бразильского футболиста в «Челси».

В текущем сезоне Неймар провел 28 матчей за «ПСЖ», забил 17 голов и сделал 16 результативных передач. Контракт нападающего с французским клубом действует до 30 июня 2025 года с возможностью продления на еще один год. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Неймара в 75 миллионов евро.

14 февраля «Бавария» выиграла у «ПСЖ» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Единственный гол забил игрок мюнхенцев Кингсли Коман.