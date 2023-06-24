Кулибали отправился на медосмотр перед трансфером в «Аль-Хиляль»

Защитник «Челси» Калиду Кулибали проходит медосмотр перед трансфером в «Аль-Хиляль», сообщает Taggat.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии согласовал переход 32-летнего сенегальца из «Челси».

В сезоне-2022/23 Кулибали забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 32 матчах за лондонцев.