Кристиан Эриксен заявил, что не собирался возвращаться в АПЛ

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен заявил, что не планировал возвращаться в чемпионат Англии. В «Тоттенхэме» он выступал с 2013 по 2020 год.

«Ранее я не собирался возвращаться в чемпионат Англии. Мне хочется показать, что я тот же футболист, что и в прошлом», — цитирует Эриксена The Sun в Twitter.

12 июня 2021 года во время матча Евро-2020 Дания — Финляндия (0:1) у 29-летнего датчанина случился сердечный приступ. Позже ему имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

31 января 2022 года Эриксен подписал контракт с «Брентфордом» до конца сезона-2021/22 с опцией продления еще на один год.