Маркос Алонсо надеется остаться в «Челси»

Защитник Маркос Алонсо заявил, что хочет остаться в «Челси».

«Я был вне игры некоторое время, но потом вернулся, забил гол, и мы выиграли дерби с «Тоттенхэмом». Это еще не конец. Я подписал длительный контракт, чтобы остаться здесь надолго. «Челси» — самый важный клуб в моей карьере. Я хочу вернуть все то лучшее, что они в меня вложили. Это моя единственная цель», — приводит слова Алонсо Goal.

В январе сообщалось, что «Атлетико» заинтересован в подписании 31-летнего защитника. Контракт футболиста с лондонским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Алонсо перешел в «Челси» из «Фиорентины» в 2016 году. В нынешнем сезоне испанский футболист принял участие в 18 матчах АПЛ, забил один гол и сделал две результативные передачи.