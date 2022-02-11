Стадион в Сенегале назовут в честь Садио Мане

В Сенегале футбольный стадион назовут в честь форварда «Ливерпуля» Садио Мане, утверждает Daily Mail.

В составе сборной Сенегала футболист стал обладателем Кубка африканских наций. В финальном матче форвард успешно исполнил 11-метровай, принеся своей сборной победу на турнире.

Стадион, который получит имя Мане, пока находится в стадии строительства. Его откроют в 2023 году. Сенегал впервые в истории выиграл Кубок Африки.