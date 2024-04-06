«Манчестер Сити» победил «Кристал Пэлас» и догнал «Ливерпуль» в таблице АПЛ
«Манчестер Сити» одержал выездную победу над «Кристал Пэлас» (4:2) в матче 32-го тура чемпионата Англии.
У «горожан» авторами голов стали Кевин Де Брейне, оформивший дубль, Рико Льюис и Эрлин Холанн. Хозяева ответили забитыми мячами Жан-Филиппа Матета и Одсона Эдуара.
Команда Хосепа Гвардиолы набрала 70 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице АПЛ, догнав «Ливерпуль». При этом у «красных» есть один матч в запасе. «Кристал Пэлас» идет 14-м (30 очков).
13 апреля «Манчестер Сити» проведет домашнюю встречу с «Лутоном», а «Кристал Пэлас» днем позже на выезде сыграет против «Ливерпуля».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|30
|21
|7
|2
|70-28
|70
|
2
|Ман. Сити
|31
|21
|7
|3
|71-31
|70
|
3
|Арсенал
|30
|21
|5
|4
|72-24
|68
|
4
|Астон Вилла
|31
|18
|5
|8
|63-46
|59
|
5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62-44
|57
|
6
|МЮ
|30
|15
|3
|12
|43-44
|48
|
7
|Вест Хэм
|31
|12
|9
|10
|50-55
|45
|
8
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64-52
|44
|
9
|Брайтон
|30
|11
|10
|9
|51-46
|43
|
10
|Челси
|29
|12
|7
|10
|53-50
|43
|
11
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43-47
|42
|
12
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44-53
|41
|
13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47-50
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|31
|7
|9
|15
|36-54
|30
|
15
|Брентфорд
|31
|7
|7
|17
|42-55
|28
|
16
|Эвертон
|30
|8
|8
|14
|31-42
|26
|
17
|Нот. Форест
|31
|7
|8
|16
|39-53
|25
|
18
|Лутон Таун
|31
|5
|7
|19
|43-64
|22
|
19
|Бернли
|31
|4
|7
|20
|32-66
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|30
|3
|6
|21
|28-80
|15
|6.04
|14:30
|
Кр. Пэлас – Ман. Сити
|2 : 4
|6.04
|17:00
|
Астон Вилла – Брентфорд
|- : -
|6.04
|17:00
|
Эвертон – Бернли
|- : -
|6.04
|17:00
|
Фулхэм – Ньюкасл
|- : -
|6.04
|17:00
|
Лутон Таун – Борнмут
|- : -
|6.04
|17:00
|
Вулверхэмптон – Вест Хэм
|- : -
|6.04
|19:30
|
Брайтон – Арсенал
|- : -
|7.04
|17:30
|
МЮ – Ливерпуль
|- : -
|7.04
|19:30
|
Шеффилд Юн. – Челси
|- : -
|7.04
|20:00
|
Тоттенхэм – Нот. Форест
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|19
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Коул Палмер
Челси
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|22
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|28
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7