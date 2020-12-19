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7:0! «Ливерпуль» на выезде уничтожил «Кристал Пэлас»

17:20
19 декабря. Лондон. «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 0:7. Фото ФК «Ливерпуль».
19 декабря. Лондон. «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 0:7. Фото ФК «Ливерпуль».
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«Ливерпуль» разгромил «Кристал Пэлас» в матче 14-го тура чемпионата Англии. «Красные» на выезде отравили семь безответных мячей в ворота «орлов» — 7:0.

По дублю сделали Роберту Фирмино и Мохамед Салах. По голу на счету Такуми Минамино, Садио Мане и Джордана Хендерсона.

«Ливерпуль» набрал 31 очко и упрочил лидерство в чемпионате.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

14-й тур

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль» — 0:7 (0:3)

Голы: Минамино, 3 (0:1). Мане, 35 (0:2). Роберту Фирмину, 44 (0:3). Хендерсон, 52 (0:4). Роберту Фирмину, 68 (0:5). Салах, 81 (0:6). Салах, 84 (0:7).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, ван Анхолт, Клайн, Макартур (Ридевалд, 75), Куяте (Томкинс, 63), Шлупп, Миливоевич, Эзе (Батшуайи, 69), Айю, Заа.

«Ливерпуль»: Алиссон, Матип, Робертсон, Александр-Арнолд, Вайналдум (Джонс, 70), Хендерсон, Фабинью, Кейта, Роберту Фирмину (Окслейд-Чемберлен, 75), Мане (Салах, 57), Минамино.

Предупреждение: Клайн, 45+1.

Судья: Мосс (Англия).

19 декабря. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2020-2021/

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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