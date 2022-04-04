Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переговоры по продлению контракта с нападающим Мохамедом Салахом.

«Нет ничего нового в ситуации Салаха. Стороны разговаривают друг с другом, и это все, что мне нужно», — цитирует Клоппа Sky Sports.

Сообщалось, что руководство клуба предложило египтянину трехлетний контракт с зарплатой 500 тысяч евро в неделю.

Соглашение Салаха с «Ливерпулем» заканчивается в июне 2023 года. В сезоне-2021/22 29-летний египтянин сыграл за мерсисайдцев 37 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и отдал 10 результативных передач.