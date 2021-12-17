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Криштиану Роналду рассказал о поле будущей двойни

03:13
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото Marca
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес. Фото Marca
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Форвард «Манчестер Юнайтед» обнародовал пол будущих детей. Его возлюбленная Джорджина Родригес ждет двойню.

Криштиану опубликовал видео в своем Instagram, на котором дети лопают шарики с конфетти. Внутри одного из них конфетти голубого цвета, внутри другого — розового. Это означает, что Джорджина ждет мальчика и девочку.

«Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается», — подписал видео португалец.

После рождения двойни у 36-летнего Роналду станет шесть детей. Вместе с Родригес они воспитывают двух сыновей и двух дочерей.

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Евгений Петров все материалы автора

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