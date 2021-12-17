Криштиану Роналду рассказал о поле будущей двойни

Форвард «Манчестер Юнайтед» обнародовал пол будущих детей. Его возлюбленная Джорджина Родригес ждет двойню.

Криштиану опубликовал видео в своем Instagram, на котором дети лопают шарики с конфетти. Внутри одного из них конфетти голубого цвета, внутри другого — розового. Это означает, что Джорджина ждет мальчика и девочку.

«Где жизнь начинается, а любовь никогда не заканчивается», — подписал видео португалец.

После рождения двойни у 36-летнего Роналду станет шесть детей. Вместе с Родригес они воспитывают двух сыновей и двух дочерей.